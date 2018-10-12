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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 40 минут назад

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12 октября 201809:10 Ярослав Красиенко

Мамаев и Кокорин взяты под стражу: футболистам грозит до 7 лет лишения свободы

Артем Геодакян/ТАСС

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата игрока "Зенита" Кирилла Кокорина. Адвокаты при этом просили более мягкой меры пресечения — подписки о невыезде или запрете отдельных действий.

В автозаках одного за другим в Тверской районный суд Москвы привезли еще недавно просто скандальных футболистов, а теперь фигурантов уголовного дела Александра Кокорина и Павла Мамаева. Первым меру пресечения начали определять игроку "Зенита". И если на допросе в полиции он постоянно улыбался и даже подмигивал в камеру, то на суде за стеклом спортсмен уже не выглядел таким самоуверенным.

В руках подозреваемый в хулиганстве держал лист бумаги — позже стало понятно, что это шпаргалка, подготовленная адвокатом. Следователь напомнил судье, что у Кокорина есть и деньги, и связи, а значит, он может либо скрыться, либо надавить на свидетелей. А поэтому на свободе футболист оставаться не должен.

В свою очередь сам Кокорин рассказал, что сотрудник Минпромторга Денис Пак, которого он избил стулом в кафе, якобы вел себя очень агрессивно, демонстрировал ярость и нетерпимость. Кроме того, спортсмен сказал, что ему очень стыдно перед клубом, родителями и болельщиками, а его поведение было недопустимым.

"Я прошу извинения перед потерпевшими, я раскаиваюсь в содеянном. Мне стыдно перед болельщиками и клубом. Приношу извинения за свой недостойный поступок", — принес извинения в суде Александр Кокорин.

Текст своего извинения и слова раскаяния Александр Кокорин зачитывал по той самой шпаргалке, так ни разу не подняв глаза. В заседании после этого объявили перерыв. В это же время в соседнем зале начали определять меру пресечения второму футболисту — Павлу Мамаеву. Он сразу же заявил, что в драке в кафе не участвовал, скрываться от следствия не собирается и даже готов сдать загранпаспорт.

"Я не собираюсь скрываться и готов помогать следствию. Также готов к сдаче своего загранпаспорта. Я хочу публично извиниться перед пострадавшими, поскольку я не имел права себе позволять такого. Мое поведение было вопиющим и я готов загладить весь моральный и материальный ущерб, который был мною нанесен", — заявил Павел Мамаев в зале суда.

На судей все это, очевидно, впечатления не произвело. Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца.

"Полагаем, что данное решение излишне жесткое, — заявил адвокат Мамева Игорь Бушманов. — Оно не соответствует степени того деяния, в совершении которого подозревается Павел. И более того, мы имеем веские основания заявить о его непричастности к совершению хулиганства, поскольку это подтверждается видеозаписью, которую мы имели возможность вчера посмотреть на следственных действиях".

Адвокаты намерены обжаловать решение суда.

Уголовное дело, главными подозреваемыми в котором являются двое известных футболистов, возбудили по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

Сразу после заседания суда Александра Кокорина и Павла Мамаева уже в статусе не задержанных, а арестованных, доставили в изолятор временного содержания. Здесь они в разных камерах и будут находиться как минимум до восьмого декабря.

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