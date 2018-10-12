Лига наций. Португальцы обыграли поляков, а сербы – черногорцев

В четверг были сыграны матчи второго тура Лиги наций. Сборная Португалии без Криштиану Роналду обыграла в гостях команду Польши 3:2. Сборная Сербии на выезде победила соседе-черногорцев 2:0.

Поляки принимали португальцев в Хожуве и на 18 минуте повели в счете. Кшиштоф Пионтек, забивающий в каждом матче за "Дженоа", отличился и за национальную команду. Гости отыгрались через 14 минут благодаря голу Андре Силвы. Незадолго до перерыва польский защитник Камил Глик поразил собственные ворота – 1:2. В начале второго тайма чемпионы Европы развили успех благодаря точному удару Бернарду Силвы. Все что удалось сборной Польши – сократить отставание. Гол на счету Якуба Блащиковского. Португальцы набрали 6 очков и уверенно лидируют в своей группе.

Сборная Сербии благодаря дубля Александра Митровича обыграла в Подгорице черногорцев. Сборная Румынии в Вильнюсе оказалась сильнее команды Литвы 2:1. Израильтяне дома с таким же счетом победили шотландцев, а команда Азербайджана в гостях разгромила сборную Фарерских островов 3:0.