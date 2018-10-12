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Открытие новых видов динозавров и изучение известных 1 час назад

Новости Наука

12 октября 201811:46 Анатолий Глянцев

Уникальные окаменелости могут рассказать, как динозавры стали настолько большими

Примерно так могла выглядеть особь вида Sarahsaurus aurifontanalis.
Иллюстрация Brian Engh.

Как самые большие наземные существа в истории Земли приобрели свои впечатляющие габариты? Этот вопрос давно интересует палеонтологов. Изученные недавно останки уникальной сохранности могут пролить свет на эту загадку.

Речь идёт о зауроподах – группе существо, населявших Землю в юрском и меловом периоде. К ней относятся такие известные динозавры, как диплодок, бронтозавр (которому недавно вернули статус отдельного рода) и другие гиганты. Их отличительный признак – очень длинная шея и хвост и вообще огромные размеры. Типичная для некоторых видов масса тела достигала ста тонн, и это рекорд всех времён для наземной фауны.

Эволюционная история зауроподов не вполне ясна. Известны их сравнительно небольшие предки и более поздние гигантские представители. Как выглядели промежуточные формы? Пока специалистам мало что известно об этом.

Новые данные могут помочь в поисках ответа. Адам Марш (Adam Marsh) и Тимоти Роув (Timothy Rowe) из Техасского университета в Остине опубликовали в научном журнале PLOS One статью, в которой описали уникальные ископаемые.

Речь идёт об останках динозавра вида Sarahsaurus aurifontanalis возрастом 185 миллионов лет. Это существо размером с автомобиль давно известно палеонтологам, но никогда ещё не было изучено столь тщательно. Динозавр принадлежит к группе завроподоморфов, эволюционно предшествовавшей зауроподам.

"Саразавр сохранили в своей анатомии изменения, которые происходили в эволюционной линии [зауроподов] в позднем триасовом и раннем юрском периоде", – объясняет Марш.

В статье палеонтологов описаны два скелета, найденные в 1997 году. Они сохранились практически полностью, за исключением черепов, а некоторые кости даже остались сочленёнными.

"Образцы хорошо сохранились в трёх измерениях и замечательно полны, что очень редко встречается в летописи окаменелостей, – говорит Мэтью Браун (Matthew Brown) из Техасского университета в Остине, не принимавший участия в исследовании. – Такие полные образцы помогают палеонтологам лучше понять фрагментарные и неполные останки, которые мы обычно находим".

Согласно работе авторов, саразавр ходил на двух ногах. Указательные пальцы передних лап были снабжены большими изогнутыми когтями. Он имел много общего с ранними предками зауроподов, но уже демонстрировал несколько удлинённую шею и увеличенную массу тела.

"Он начинает приобретать признаки увеличения размера по сравнению с самыми ранними членами группы", – поясняет Марш.

Исследователи также выяснили степень родства саразавра с двумя другими родственниками зауроподов, обитавшими в современной Северной Америке в начале юрского периода. Выяснилось, что эти виды не образуют отдельной клады (эволюционной ветви, происходящей от одного общего предка). Каждый из них имеет собственную родословную, восходящую к общему предку всех зауроподов.

Ранее авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали и о других находках, проливающих свет на эволюционную историю этой примечательной группы. В их числе недавно открытый 12-тонный динозавр и существо, получившее звучное название "сибиротитан". Говорили мы и о других интересных особенностях эволюционной истории динозавров, например, об их возможной теплокровности и перьевом покрове.

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