"Гонца" адаптируют под "Союз"

Конкурс на адаптацию космического спутника связи "Гонец-М" с помощью ракеты-носителя "Союз-2" закупочная комиссия "Роскосмоса" признала несостоявшимся и заключила договор с единственным участником торгов – АО "Информационный спутниковые системы имени академика Решетнева" (ИСС) из Красноярского края. Контракт подпишут по стартовой цене – 234,6 миллиона рублей, сообщает "Интерфакс".

До 30 сентября следующего года ИСС нужно провести все работы для запуска в космос блока из трех "Гонцов". Предприятию следует изготовить адаптер, испытать его, обеспечить запуск и вывод спутников.

Спутники "Гонец-М" предназначены для связи и передачи данным, в том числе, электронной почты. Они также обеспечивают телефонную и факсимильную связь, передачу сообщений о местоположении абонента с помощью GPS и ГЛОНАСС.