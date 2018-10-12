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Сердечно-сосудистые заболевания и их лечение 15 минут назад
Генетический тест поможет оценить риск возникновения инфаркта в любом возрасте
Одна из самых распространённых причин смертей во всем мире – это сердечный приступ, или инфаркт миокарда.
Табакокурение, алкоголизм, сахарный диабет, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение, возраст и даже пол (мужчины страдают от сердечных приступов чаще женщин) могут повлиять на возникновение инфаркта. Но самый главный фактор риска – это ишемическая болезнь сердца.
К сожалению, спрогнозировать наступление сердечного приступа невозможно: некроз миокарда из-за недостаточного кровоснабжения, как правило, наступает внезапно.
Однако учёные нашли способ обезопасить людей с высокой вероятностью возникновения инфаркта. Британо-австралийская команда учёных из Университетов Лестера и Кембриджа, а также Института изучения сердца и диабета имени Бейкера разработала простой и недорогой тест, который поможет ещё в детстве узнать, будет ли человек подвержен риску развития ишемии.
Новый метод основывается на анализе ДНК пациента, ведь, как известно, генетические факторы играют немаловажную роль в развитии этого заболевания.
Сегодня для выявления пациентов с высокой степенью риска медики проводят оценку таких показателей как уровень артериального давление и холестерина, наличие диабета и вредных привычек. Но прогноз на основе эти данных, как правило, не бывает достаточно точным.
Поэтому учёные решили пойти другим путём и разработали анализ под названием "Оценка геномного риска" (Genomic Risk Score, или GRS). Это система тестирования, которая позволяет оценить риски развития ишемии у того или иного пациента по балльной шкале.
В ходе работы специалисты использовали данные британской базы UK Biobank, в которой хранится широкий спектр информации о здоровье мужчин и женщин разных возрастных категорий.
Команда проанализировала геномные данные почти полумиллиона человек в возрасте от 40 до 69 лет. Из них около 22 тысяч пациентов имели ишемическую болезнь сердца.
В результате учёные разработали тест, который учитывает 1,7 миллиона различных генетических вариантов и помогает рассчитать степень риска развития ишемии. Для его проведения нужен образец крови либо слюны пациента.
Отмечается, что прогноз на основе GRS точнее, чем классические методы, которые рассматривают самые очевидные факторы риска. Новая система также учитывает наличие генов, которые связаны с повышенным уровнем холестерина и кровяного давления.
В то же время новый анализ поможет оценить вероятность развития ишемии и для людей, которые фактически считаются здоровыми и не имеют очевидных причин для беспокойства.
К примеру, в ходе испытаний тест подтвердил, что у некоторых мужчин, здоровых по современным стандартам, была такая же вероятность наступления сердечного приступа, как и у мужчин с двумя важными факторами риска – повышенным давлением и холестерином. По результатам анализа такие пациенты были внесены в категорию "под угрозой", хотя врачи вряд ли предупредили бы их об опасности, поскольку два отмеченных выше показателя у этих людей были в норме.
При этом немаловажно, что тест GRS проводится один раз и позволяет провести оценку рисков в любом возрасте, в том числе в детстве, ведь ДНК человека не изменяется с годами. Это означает, что многие люди теперь смогут заблаговременно позаботиться о своём здоровье и избежать возможных проблем в будущем.
Также отмечается низкая стоимость анализа – менее 50 долларов США (около 3300 рублей по курсу на 12.10.2018).
"В настоящий момент мы оцениваем риск развития ишемической болезни сердца у людей в возрасте от 40 лет, но мы знаем, что это неточно, а также то, что ишемическая болезнь сердца начинается гораздо раньше, за несколько десятилетий до появления симптомов. Поэтому, если мы собираемся проводить [эффективную] профилактику, нам нужно идентифицировать тех, кто подвергается повышенному риску, намного раньше", — добавляет ведущий автор работы профессор кардиологии сэр Нилеш Самани (Nilesh Samani).
По его мнению, новый тест поможет предотвратить огромное количество случаев ишемической болезни, а также избежать ненужных трат на лечение тем людям, у которых риск наступления инфаркта будет минимальным.
Статья с более подробным описанием разработки была опубликована в издании Journal of the American College of Cardiology.
Добавим, что ранее учёные предложили лечить последствия инфаркта миокарда при помощи генной терапии и обнаружили ген, снижающий риск инфаркта на треть. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали, как искусственный интеллект преуспел в диагностике сердечных приступов.
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