"Еще пообщаемся": Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу

Президенты России и Белоруссии провели двустороннюю встречу в преддверие Форума регионов, отметив, это не последняя их встреча в этом году, и что в скором времени они еще не раз пообщаются, сообщает ТАСС.

Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за визит в Могилёв, отметив, что город больше русский, чем белорусский. "Всегда рады видеть вас. Многое сделано для Форума регионов", — сказал Лукашенко. В ответ Путин отметил чистоту и ухоженность Могилева, поблагодарив за гостеприимство: "Город симпатичный, полюбовались".

Лидеры сошлись во мнении, что форум будет полезен для взаимоотношений двух стран. Тема форума - "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства". На встрече будут присутствовать руководители Совета Республики Национального собрания Белоруссии и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, постоянного комитета Союзного государства, главы ряда министерств, органов государственной власти субъектов РФ и областей Белоруссии, представители общественных и научных организаций и крупного бизнеса.