"Ударил не того человека": житель Перми случайно избил посетителя бара металлической трубой. Видео

В Перми задержан 24-летний местный житель, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью посетителю бара. Преступлению предшествовала ссора: несколько мужчин поругались, а затем и подрались.

Один из участников конфликта вооружился металлической трубой и принялся орудовать ею, не особенно разбираясь, кто попадает под удары. Особенно сильно досталось постороннему мужчине: 47-летний посетитель питейного заведения мирно сидел за своим столиком и не принимал участия ни в ссоре, ни в потасовке. Бар он покинул в карете скорой помощи с тяжелой травмой головы.

Агрессивного пермяка задержали. Полицейским он признался, что ударил постороннего человека по ошибке, при этом внятно объяснить свое поведение он затруднился.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", предусматривающее до 10 лет лишения свободы.