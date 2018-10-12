Россия ответила Совету Европы на угрозы о возможном исключении

Россия выполнит свои финансовые обязательства в Совете Европы только тогда, когда ее права будут полностью восстановлены в этой организации, заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Глушко, сообщает "Интерфакс".

Глушко прокомментировал заявление Турбьёрна Янсона о возможном исключении России из Совета Европы, проведя аналогию со спортом. Он отметил, что "мяч как находился, так и находится на стороне Совета Европы", прежде всего – Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)

При этом замглавы МИД подчеркнул, что у России "абсолютно четкая" политика: "Мы заявили о том, что как только права нашей делегации будут восстановлены в полном объеме, Россия в полном своем объеме выполнит свои финансовые обязательства за этот и предыдущие годы".