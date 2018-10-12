Организатор худшего фестиваля в истории получил шесть лет тюрьмы и штраф в размере 26 миллионов

Власти США приговорили к шести годам тюрьмы бизнесмена Билли Макфарланда, который в апреле 2017 года организовал мошеннический Fyre Festival, где были заявлены мировые звезды, а оказалось лишь пустое поле. Американцу также придется выплатить штраф в размере 26,2 миллиона долларов, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Журналисты назвали несостоявшийся Fyre Festival, который должен был пройти на Багамах, худшим фестивалем в истории. Билеты на праздник стоили по несколько тысяч долларов, гостям события обещали выступление мировых рок- и поп-звезд, размещение в комфортабельном отеле, изысканную еду и другие развлечения.

Впрочем, прибывшие на место проведения фестиваля посетители увидели лишь биотуалеты, бутерброды из готовых наборов и полное отсутствие какой-либо инфраструктуры.

Разгорелся грандиозный скандал. Пока посетители фестиваля думали, как выбраться с острова, где он должен был состояться, организатор на полученные с билетов деньги шиковал и путешествовал. Помимо билетов на собственный фестиваль, Макфарланд продавал фейковые проходки на знаменитые фесты Coachella, Burning Man и Super Bowl.

Мошенника приговорили к шести годам тюрьмы, хотя изначально ему светили все 14. Делу не помогли слова адвоката, заявившего, что у его клиента биполярное расстройства. Даже после освобождения Макфарланд будет вынужден еще три года отмечаться в полиции. Судья заявил, что проступкам бизнесмена "просто-таки нет конца".