Путин пошутил про газ и белорусскую АЭС

Россия строит АЭС в Белоруссии себе в ущерб, пошутил глава российского государства Владимир Путин, посещая Могилев. "Вместо того, чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим", — пояснил он на Пятом форуме регионов России и Белоруссии.

Первый энергоблок Белорусской АЭС в соответствии с графиком будет запущен в конце 2019 года, пообещал Путин. Вся станция будет введена в эксплуатацию в 2020 году. Это, по мнению российского президента, не только улучшит ситуацию с энергоснабжением и экономикой Белоруссии, но и создаст для Минска дополнительные экспортные возможности.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Она будет состоять из двух реакторов ВВЭР-1200. Это типовой проект российской атомной станции АЭС-2006 нового поколения "три плюс". Он отвечает самым строгим современным требованиям безопасности, природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Эти нормы были ужесточены после аварии на японской АЭС "Фукусима".

На возведение АЭС Москва выделила кредит Минску в 10 миллиардов долларов. Этот кредит покрывает 90% контракта на строительство. Также в Белоруссии будет создан Центр ядерных технологий.

Форум регионов Белоруссии и России начал работу 10 октября 2018 года. До этого он проходил в Сочи, Москве и дважды в Минске.

На форуме регионов в 2018 году проходит конференция "Молодежь за союзное государство" и слет студенческих отрядов России и Белоруссии.

"Особую значимость в продвижении межрегионального сотрудничества наших стран имеют вопросы молодежной политики, — подчеркнул Владимир Путин в своем выступлении. — Нужно поддерживать, безусловно, гражданскую активность молодого поколения, его вовлеченность в социальные и гуманитарные программы".

Путин рассчитывает также пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.