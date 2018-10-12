Депутата от КПРФ оштрафовали за метание скумбрии в "Коммунистов России"

Депутат Законодательного собрания Ульяновской области от КПРФ Рамиль Хакимов, который якобы бросал продукты питания в представителей партии "Коммунисты России", привлечен к административной ответственности, он оштрафован на 1000 рублей, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел 22 сентября этого года на площади Ленина в Ульяновске, где представители "Коммунистов России" проводили акцию, а напротив них стояли сторонники КПРФ с флагами. На распространенном в Интернете видео видно, что в сторону "Коммунистов России" летят яйца, а также неподалеку лежит тушка рыбы.

По словам очевидцев, Хакимов бросил в кого-то скумбрию. Как пишут местные СМИ, в ходе предвыборной кампании по выборам депутатов регионального Заксобрания в этом году в Ульяновске появились плакаты: "Скумбрия — рыба будущего". На плакате также было название партии "Коммунисты России" и ее эмблема.