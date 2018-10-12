К массовой драке и резне в центре Петербурга привел межнациональный роман

Сражавшийся за свою любовь молодой человек спровоцировал в Санкт-Петербурге межнациональный конфликт. "Романтическая" встреча оказалась роковой для 21-летнего уроженца Дагестана, его 18-летний приятель попал в больницу с многочисленными ножевыми ранениями, отмечает "Фонтанка".

Массовая драка с участием по меньшей мере 10 человек, как сообщалось ранее, произошла в Центральном районе Северной столицы.

"Конфликт бытовой, ранее возникший, группы молодых людей встретились, чтобы в этом конфликте разобраться. Встреча закончилась дракой. Один молодой человек получил ножевое ранение и скончался, второй получил ножевые ранения, ранен", — кратко описал произошедшее представитель регионального главка МВД.

К ожесточенной стычке, как ни странно, привела любовь: уроженец Таджикистана отказывался расставаться со своей пассией из Киргизии, хотя она настаивала на том, что в отношениях надо поставить точку. Дело дошло до угроз и рукоприкладства, тут-то девушка и обратилась за помощью к знакомым из Дагестана. В ответ пылкий влюбленный позвал таджикскую родню.

Встретились противники у Таврического сада, но полюбовно разойтись не получилось — в ход пошли кулаки и ножи. Защитники разочаровавшейся в отношениях девушки отступили и бросились наутек, но уйти удалось не всем — сторонники брошенного кавалера нагнали двух неприятелей у дома 20 по Радищевской улице. Расправа была жестокой — погибший и пострадавший получили множество ножевых ранений.

Спустя пару часов некоторых участников драки удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".