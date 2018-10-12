Большой юбилей: Медицинскому университету имени Сеченова исполнилось 260 лет

Владимир Путин поздравил Медицинский университет имени Сеченова с юбилеем. Президент отметил, что в стенах вуза готовят профессионалов мирового уровня. Каждый год Первый медицинский, которому исполнилось 260 лет, выпускает 2,5 тысячи студентов. Среди них — настоящие врачи будущего: IT-медик, нанотехнолог и молекулярный диетолог. Как уживаются давние традиции и современные технологии?

Вместо билетов операция: так выглядит экзамен в Сеченовском университете. Ординаторы выполняют пересадку почки. Пациент — поросенок, выращенный в лаборатории. Его анатомия максимально близка к человеческой.

- Не надо грубых движений! Это закончится тем, что вы проткнете почечную вену!

В робот-операционной сразу две консоли: одна для профессора, вторая — для студента.

- Старайся повторять движения так же, как я работаю.

Не только будущие врачи, но уже практикующие учатся в Первом меде. В клинике профессора Царькова — очередь из желающих повысить квалификацию.

"У нас приезжают на стажировку итальянцы, швейцарцы, англичане, чтобы увидеть эти уникальные операции", — рассказывает директор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Петр Царьков.

Когда университет только открылся, все было наоборот — русских студентов учили иностранцы. В 1758-м это был факультет медицины МГУ, а в XIX веке для него построили целый клинический городок. В нем больницы — как дворянские усадьбы, и каждая палата хранит свою историю.

- Чехов знакомится с клиникой Остроумова уже как пациент. Именно здесь его навещает Лев Николаевич Толстой.

Чехов и сам закончил Первый мед, но прославили университет другие легендарные врачи. Пирогов впервые применил эфир для анестезии. Бурденко — главный хирург в годы Великой Отечественной. Первый педиатр Филатов создал сыворотку от дифтерии.

"Я иногда, когда иду на работу, специально выбираю маршрут вдоль Большой Пироговки, чтобы пройти мимо скульптур наших учителей, поздороваться с Пироговым, со Снегиревым, с Семашко", — рассказывает академик РАН, директор клиники пластической хирургии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Игорь Решетов.

Как и 260 лет назад, учеба начинается на старейшей кафедре. Анатомия человека осталась прежней — изменились технологии.

- Можно посмотреть абсолютно все органы и ткани, костную систему, мышечную систему.

Каждый год университет выпускает две с половиной тысячи студентов. Средний балл ЕГЭ у абитуриентов на самые популярные факультеты — 99.

- И раз, и два, и три, и вдох! Меньше объем!

Обучать будущих врачей у постели больного — одна из старейших традиций университета, которой два с половиной века. Но сегодня, прежде чем зайти в палату к пациенту, каждый свой навык от простого укола до сложных медицинских манипуляций студенты отрабатывают в симуляционном центре.

В научном парке биомедицины уже создали лекарство от непереносимости глютена. Занимаются биопринтингом, разрабатывают вакцину от аллергии на кошек.

"И уже начали подготовку врачей будущего, таких как IT-медик, нанотехнолог, молекулярный диетолог и так далее", — рассказывает академик РАН, ректор Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко.

Знания объединили в новой клинике персонализированной медицины. Не лечить, а предупреждать болезни, основываясь на генетическом профиле человека: именно так работу доктора будущего видят в Сеченовском университете.