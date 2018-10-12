Момент падения автоцистерны на Кировской дамбе в Казани попал на видео

Перевернувшаяся автоцистерна с сухим цементом повредила пять легковых машин и на несколько часов заблокировала движение на перекрестке. Момент аварии попал в объектив камеры регистратора.

ДТП произошло утром в четверг, 11 октября, когда водитель тяжелой машины на скорости вошел в поворот на Кировскую дамбу, но не смог удержать ее на колесах — цементовоз опрокинулся, а его содержимое высыпалось на асфальт. Кроме того, он задел пять легковушек, которые получили незначительные повреждения.

Движение на дороге фактически было заблокировано, поскольку автоцистерну подняли и увезли только спустя 10 часов с момента аварии.