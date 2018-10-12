Директор NASA уверен в "Союзах", несмотря на аварию

Руководитель американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн проинформировал мировую общественность о том, что уверен в безопасности и надежности российских ракет "Союз".

Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Reuters.

Глава NASA выразил уверенность, что следующий пилотируемый пуск к Международной космической станции не придется откладывать из-за аварии ракеты-носителя "Союз" и американские астронавты полетят на МКС на корабле "Союз".

Между тем, аварийную комиссию по расследованию причин аварии ракеты-носителя "Союз ФГ" возглавил заместитель руководителя научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Олег Скоробогатов, у которого имеется опыт расследования космических аварий. Так он возглавлял в 2017 году подобную комиссию по установлению причин нештатного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" номер 2.1.

В свою очередь, как сообщает "Интерфакс", Герой России, участник двух космических полетов, секретарь Совета обороны РФ (1996-1997) Юрий Батурин считает, что авария ракеты-носителя "Союз-ФГ", происшедшая 11 октября 2018 года на Байконуре, стала одним из проявлений системной деградации российской космической отрасли.

По его словам, ЧП произошло вследствие потери профессионализма и бездумного отказа от советского наследия, в частности, в отмене ГОСТов.

По мнению Батурина, в результате производители сами стали устанавливать стандарты качества, которые, по его словам, "нежелательно задавать самим себе более высокие требования, чем они могут их обеспечить".

11 октября на Байконуре произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике, когда экипажу в составе космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга пришлось срочно эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю после того, как один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время.

ЧП расследует специальная комиссия "Роскосмоса". До выяснения причин аварии все пилотируемые ЧП пуски к Международной космической станции – приостановлены.