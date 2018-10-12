Грудью шли на пистолет: пьяные мужчины напали на полицейских и вынудили их стрелять

В Казани пьяные дебоширы набросились на полицейских, приехавших по жалобе на шум в позднее время во дворе: СК РФ опубликовал видео с нападением и стрельбой, произошедших еще летом текущего года.

Глубокой ночью во дворе дома шумели нетрезвые мужчины, и местные жители вызвали полицию.

Приехавшие сотрудники правоохранительных органов сделали замечание хулиганам. В ответ дебоширы с бранью набросились на полицейских и даже повалили одного служителя закона и стали его бить.

Его коллега терпеливо увещевал невменяемых мужчин и до последнего не применял свое оружие, пока, наконец, его не вынудили сделать предупредительный выстрел, а затем, когда он не возымел должного действия, полицейский все-таки открыл огонь на поражение.

Стрелял полицейский по ногам, проявив, по словам тех, кто ознакомился с видеозаписью конфликта, "удивительное терпение и доброту в то время, как нападающие грудью шли на пистолет".

После задержания нарушители обвинили сотрудников полиции, что последние надели на них наручники и избили — в дальнейшем их слова не получили подтверждения. Дебоширам, помимо обвинений в "оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти", добавилась еще одна статья "Заведомо ложный донос".

В настоящее время следственные мероприятия закончены, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.