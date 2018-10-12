Курсанта, посадившего самолет без двигателя и шасси, наградили Орденом Мужества

Курсант Краснодарского авиационного училища Михаил Еманов, который посадил аварийный самолет, получил Орден Мужества. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, а вручал награду заместитель министра обороны России Николай Панков. Он выразил благодарность родителям будущего пилота, а также всему коллективу учебного заведения, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Напомним, инцидент произошел в конце апреля этого года. На высоте всего 200 метров в воздухозаборник учебно-тренировочного Л-39 Михаила Еманова попала птица. Силовая установка отказала. Курсант мог катапультироваться, но решил сажать машину "на брюхо". В итоге сам курсант не только не пострадал, но и спас самолет, который получил незначительные повреждения.