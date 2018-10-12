КХЛ. Победная серия "Автомобилиста" продолжается

"Автомобилист" из Екатеринбурга одержал свою очередную, 17-ю победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Лидер Восточной конференции обыграл на своей площадке новосибирскую "Сибирь" 4:1.

Исход матча первой и последней команд Востока был предсказуем, однако "Сибирь" смогла продержаться весь первый период. Только во второй 20-минутке гости дрогнули. Сначала отличился Михаил Мамкин, затем Франсис Паре реализовал численное преимущество.

В третьем периоде Степан Хрипунов забросил третью шайбу. Сибиряк Александр Логинов отыграл один гол, реализовав численное преимущество. Но уралец Евгений Грачев в меньшинстве поразил ворота "Сибири" и установил окончательный счет 4:1.

"Автомобилист" одержал 17 побед в 17 встречах и продолжает лидировать в Восточной конференции. У "Сибири" только 5 очков и последняя 13 строчка в таблице.