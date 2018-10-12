Российским дипломатам не дают британские визы

Британия отказывается выдавать визы российским дипломатам, заявил посол в Лондоне Александр Яковенко.

Как передает РИА Новости, он сообщил об этом, отвечая на вопрос, кто займет места дипломатов, высланных Лондоном в марте.

Яковенко отметил, что из-за неконструктивной позиции Форин-офиса функционирование российского посольства затруднено – в нем осталось не более десятка сотрудников.

Он подчеркнул, что и Россия, и Великобритания заинтересованы в нормальных дипломатических контактах, сейчас же о них "не приходится говорить".

Великобритания выслала 23 российских дипломата после происшествия в английском городе Солсбери, где 4 марта 2018 года были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил в покушении Москву, которая отвергла все инсинуации в свой адрес, предложив вести расследование совместно.

Соединенное Королевство поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Украина и некоторые другие государства. В итоге дипломатические представительства покинули более 150 сотрудников МИД РФ. Россия ответила на это зеркально и выслала дипломатических представителей 27 стран.

Ранее Яковенко сообщил, что Великобритания отказывается выдавать россиян, обвиняемых на родине в отмывании денег и других преступлениях.