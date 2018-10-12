Журналиста пытали перед смертью: у Турции есть доказательства убийства Хашогги

Сегодня стало известно, что саудовского журналиста Джамаля Хашогги, пропавшего 10 дней назад, пытали и убили. У турецкой полиции появились доказательства с места преступления — из саудовского консульства в Стамбуле. Аудио и видеозаписи передали США, ведь репортер работал на "Вашингтон пост". Кто устроил расправу и как на все это отреагировала американская сторона?

По данным "Вашингтон пост", власти Турции располагают доказательствами того, что саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги действительно был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Речь идет об аудиозаписи, по которой можно сделать вывод о том, что журналиста пытали перед тем, как убить.

Сообщается, что турецкие спецслужбы ознакомили с этой информацией своих американских коллег. На записях слышен голос журналиста, а также голоса людей, говорящих по-арабски. Кроме того, по утверждениям анонимных источников, существуют и видеокадры случившегося в консульстве 2 октября.

"Мы надеемся, что Джамал жив, хотя я понимаю, что шансов на это практически нет", — говорит советник президента Турции Ясин Актай.

Сегодня, 12 октября, в Стамбул для совместной работы с турецкими следователями прибыла делегация из Саудовской Аравии. На веренице черных "Мерседесов" эксперты из Эр-Рияда посетили консульство, где в последний раз и видели живым Джамаля Хашогги.

Между тем в турецких СМИ активно обсуждают команду ликвидаторов, которую, по данным репортеров, саудовские власти отправили в Стамбул для устранения журналиста. Сообщается, что операцией руководил Салах Мухаммед Аль-Тубаиги, глава судебно-медицинской экспертизы в департаменте безопасности Саудовской Аравии.

"Люди больше не будут чувствовать себя в безопасности, если власти могут устраивать такое в консульствах. А скоро, наверное, на нас уже вообще начнут нападать прямо на улицах!" — возмущен друг Джамаля Хашогги журналист Аззам Тамими.

Джамал Хашогги был сотрудником газеты "Вашингтон пост", и американские журналисты сейчас активно требуют от Трампа жестких действий по отношению к ближневосточному союзнику.

Миллиардер Ричард Бренсон уже заявил, что в знак протеста отзывает миллиардные инвестиции в космическую программу Саудовской Аравии. Но для Дональда Трампа куда важнее щедрые саудовские инвестиции в американскую экономику. И отказываться от них в Белом доме не собираются.

"Я знаю, сейчас говорят о разных санкциях. Но ведь Саудовская Аравия тратит 110 миллиардов долларов на военные закупки. А у нас благодаря этому появляются рабочие места. Если мы откажемся от этой помощи, знаете, что они сделают? Они направят эти деньги России и Китаю", — заявил президент США Дональд Трамп.

В итоге речь Трампа свелась на угрозы, исходящие от Москвы и Пекина. Набор аргументов в Вашингтоне остается неизменным, даже если тема разговора — журналист американской газеты, пропавший в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии.