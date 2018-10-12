Без российских удобрений украинские аграрии несут многомиллиардные убытки

Эмбарго на импорт российских удобрений привело к серьезным убыткам украинских сельхозпроизводителей и падению их конкурентоспособности.

Как передает ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

Он посетовал на то, что запрет минеральных удобрений из России не помог выйти украинской химической отрасли из кризиса. При этом представитель ВАС отметил, что украинские аграрии, лишенные удобрений из соседней страны, несут многомиллиардные убытки.

Эксперт проинформировал общественность о том, что после запрета российских азотных удобрений, резко возросли поставки данной продукции из Казахстана, Узбекистана, Грузии, Польши, Литвы и ряда других стран.

"Однако отечественные химические предприятия как были убыточными, так и остались", — рассказал Соколов, подчеркнув, что единственным средством выхода из кризиса является обеспечение украинских заводов собственной сырьевой базой.

В 2017 году импорт российских продуктов покрывал на Украине 31% внутреннего потребления азотных удобрений и 64,7% фосфоро- и калийных удобрений (по многим позициям — 100%). В результате их исчезновение с украинского рынка привело к резкому росту цен на внутреннем рынке.