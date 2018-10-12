Саратовский министр поплатилась должностью за "макарошки"

Скандальные реплики о прожиточном минимуме стоили должности министру труда, занятости и миграции Саратовской области Наталье Соколовой. Чиновница ернически рассуждала, что трех с половиной тысяч рублей вполне достаточно для жизни – "на макарошки хватит". Вот министру и предложили испытать на себе.

О здоровой пище и диетических продуктах она знает все. Не диетолог, конечно, но ведь целый министр труда Саратовской области. По логике госпожи министра, прожиточного минимума в 3 тысячи 700 рублей жителям Саратовской области должно вполне хватить хоть и на скромную, но сбалансированную продуктовую корзину. Однако испытать на себе все прелести здорового питания Наталья Юрьевна все же отказалась, мол, не по министерскому это статусу.

Депутат Саратовской областной Думы Николай Бондаренко рассказывает: "Некоторое время назад у нас с Натальей Юрьевной была дискуссия, я задавал вопрос, может ли она прожить на тот уровень потребительской корзины. Она ответила — "Да, без проблем". И вот вчера я ее видел и спросил, может надо от слов перейти к делу? "Да, без проблем, я готова", а потом она подумала и сказала: "Статус министра мне не позволит этого сделать".

Как говорят коллеги парламентария, поступил он конечно не по-мужски: мол, беседа была кулуарная, официального статуса не имела, а значит, и не должен был Бондаренко выставлять беседу на всеобщее обозрение.

Как не хотела Наталья Юрьевна стать звездою Интернета, но благодаря усилиям депутата Бондаренко, о ее рецепте здоровой пищи и необходимости правильного планирования собственного бюджета, узнала, кажется, вся страна.

А ведь согласно документу Минздрава, по нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим требованиям здорового питания, только на свинину, молоко, картошку, хлеб, рыбу, яйца саратовский пенсионер тратит куда больше 3 тысяч 700 рублей в месяц. Говядина, курица, яблоки, сладости, а так же фрукты и овощи вообще становятся пределом мечтаний. В общем, как считают эксперты, как не крути — мало. Но, как говорится, слово — не воробей.

"Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", — отреагировали вышестоящие структуры.

От комментариев уже бывший министр наотрез отказывается. Как говорят эксперты, оно и понятно: видимо, пришло осознание, что иногда лучше промолчать, чем раздавать советы.