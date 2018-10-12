На юге Нигерии вспыхнул нефтепровод: около 20 погибших

На нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации в пятницу произошел пожар. По предварительным данным, погибли от 16 до 19 человек. Эти данные уточняются.

Как сообщает ТАСС, пожар произошел на юго-востоке страны, в штате Абия. Что стало причиной происшествия, пока не известно.