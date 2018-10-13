На Ленинградском шоссе в Москве загорелись бытовки и ангар

На Ленинградском шоссе в Москве загорелись бытовки. Сначала площадь возгорания не превышала 80 квадратных метров, горели три бытовки, однако затем огонь перешел на четвертую бытовку и стоящий рядом ангар. Площадь, охваченная пламенем, увеличилась до 200 квадратных метров.

ЧП произошло по адресу Ленинградское шоссе, дом 71, строение 13, передает ТАСС. Спасатели тушат пожар и предпринимают меры, препятствующие распространению огня. О жертвах и пострадавших информации нет.