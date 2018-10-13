В Москве подожгли деревянный храм и воскресную школу

В ночь на субботу в Ухтомке подожгли временный деревянный храм и воскресную школу, сообщили в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата со ссылкой на пресс-службу Восточного викариатства.

Сторож вовремя вызвал пожарных, поэтому выгорели только два класса в воскресной школе и пристройка к церкви.

На записях с камер видно, как неизвестный злоумышленник около четырех утра обливает стены храма горючей жидкостью и поджигает. Причины такого поступка неизвестны.

Сейчас в церкви работают добровольцы, чтобы ликвидировать последствия ЧП.

На церковь в Ухтомке неоднократно совершались нападения. В ночь на 15 января группа людей повредила забор, опрокинула вагончик охраны и вырвала сваи фундамента из земли. 5 ноября злоумышленник поджег у дверей храма мешок со стройматериалами, передает РИА Новости.