Водитель фуры погиб в результате столкновения с локомотивом в Смоленской области

Около половины шестого утра в субботу, 13 октября, на перегоне Рудня – Голынки Смоленского региона Московской железной дороги локомотив без вагонов протаранил грузовик, пересекавший пути, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

По имеющимся данным, водитель фуры попытался проскочить через переезд, оборудованный светозвуковой сигнализацией, проигнорировав ее.

В итоге локомотив врезался в большегруз и сошел с рельсов. От удара кабину фуры оторвало и отбросило в сторону, грузовик загорелся. Водитель транспортного средства погиб, никто из членов локомотивной бригады не пострадал.

В результате ЧП движения на участке было перекрыто почти до 9 часов утра по московскому времени.

"Для поезда №40 Москва – Полоцк, который должен был проследовать на данном участке, диспетчеры МЖД разработали альтернативный маршрут с передачей на Белорусскую железную дорогу через станцию Красное (находится на границе с Республикой Беларусь)", — отмечается в сообщении на сайте МЖД.

Сотрудники СК РФ уже осмотрели место происшествия и ведут опрос очевидцев.