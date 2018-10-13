Airbus из Антальи аварийно сел в Уфе

В субботу экипаж самолета Airbus A-321 авиакомпании "Северный ветер" сумел благополучно вернуть на землю воздушное судно с 227 пассажирами. Рейс 4-5816 следовал из Анталии в Уфу с поломкой гидравлической системы шасси, пишет РИА Новости.

Как рассказал пресс-секретарь уфимского аэропорта, никто на борту не пострадал, а лайнер отбуксировали на стоянку.