Дагестан: один боевик убит, спецоперация продолжается

В ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана уничтожен боевик. Спецоперация в селе Эндирей продолжается, рассказал ТАСС источник в силовых структурах республики.

Боевики, укрывшиеся в одном из домов, предположительно являются выходцами из этого же села. Предварительно установлены их личности: это члены так называемой кизилюртовской бандгруппы, находящиеся в федеральном розыске после нескольких нападений на правоохранителей.

На счету окруженных боевиков также подрыв на кладбище и попытка нападения на сотрудников патрульно-постовой службы, рассказал источник в правоохранительных органах Дагестана агентству РИА Новости.