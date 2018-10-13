КТО в Дагестане: игиловцы убиты, ранены сотрудники ФСБ и Росгвардии

В ходе спецоперации в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана ликвидированы двое боевиков.

"Окруженные в частном доме в селе Эндирей двое боевиков уничтожены", — сообщает "Интерфакс-Юг" со ссылкой на свои источники.

Сейчас на месте инцидента работает следственная бригада, устанавливается личность боевиков. По предварительным данным, это участники "кизилюртовской" бандгруппы, находившиеся в розыске 19-летний Дагир Гаджиев и 29-летний Муса Билалов. Оба родом из этого же села.

По данным ТАСС, уничтоженные боевики принадлежали к сторонникам террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

Со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК), агентство передает, что боевики открыли огонь по полицейским во время адресной проверки. Окруженные боевики отказались сложить оружие и были уничтожены. На месте проведения спецоперации обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия.

Также в ходе перестрелки двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии получили ранения.