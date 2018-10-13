Сбитый украинским Ми-24 "Орлан" оказался "уткой"

Наспех состряпанным фейком назвал заявление украинских силовиков о сбитом в Донбассе беспилотном летательном аппарате ополченцев официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко. Беспилотник "Орлан-10" украинские военные якобы сбили в районе населенного пункта Боровское.

По данным Вооруженных сил Украины, беспилотник выполнял разведывательный полет в Донбассе, передает РИА Новости. Фото аппарата опубликовали некоторые украинские СМИ.

По словам Марочко, в Народной милиции ЛНР были бы рады иметь на вооружении такие летательные аппараты, однако их у Луганска никогда не было и нет на сегодняшний день. Факты в сообщении о сбитом беспилотнике, добавил он, также говорят о том, что это провокационная новость, сделанная наспех.

В частности, заявлено, что "Орлан-10" был сбит "меткой очередью" из авиационной пушки и пулеметов вертолета Ми-24 украинских ВВС. Однако, по мнению Марочко, достаточно хотя бы небольшого представления о военном деле для понимания, что осталось бы от беспилотника, если бы его прошила очередь из штатного вооружения Ми-24.

Фотографировать, уверен Марочко, было бы абсолютно нечего, однако на фото — целый, практически исправный аппарат. "Подобных фотографий очень много в сети Интернет", — отметил представитель Луганска.