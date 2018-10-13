Украинцам платят за участие в молебне за автокефалию

Максимальную явку на молебен за автокефалию должны обеспечить украинские чиновники. Распоряжение Киево-Святошинской районной администрации попало в украинские СМИ.

По информации соцсетей, в Мелитополе за поездку на молебен предлагают 300 гривен.

Характерно, что во время молебна воцерковленные люди должны находиться в храмах на литургии, поскольку воскресенье – это праздник Покров Пресвятой Богородицы.

Молебен будет организован по инициативе украинского лидера Петра Порошенко в центре Киева, передает "Интерфакс".