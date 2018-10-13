В Эстонии продолжат подсчитывать ущерб от "советской оккупации"

Созданная в Эстонии комиссия по оценке ущерба от "советской оккупации" намерена продолжать свою работу, несмотря на позицию главы МИД страны Свена Миксера.

Как заявил глава комиссии, историк Тоомас Хийо, Таллин не может отказаться от подсчета нанесенного ущерба. Он указал, что международное право позволяет Эстонии предъявлять РФ требования о компенсации за потери, связанные с оккупацией, и напомнил, что подобным образом уже поступили несколько государств.

"Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несет ответственность за время оккупации", — цитирует слова Хийо РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу эстонского минюста.

Он считает, что отказ от возмещения ущерба может считаться признанием "добровольного присоединения к Советскому Союзу". По мнению главы комиссии, если Эстония не станет требовать компенсации ущерба, будут забыты "десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти". Кроме того, продолжил Хийо, такая позиция обесценит деятельность тех, кто боролся против "оккупационной власти".

Между тем глава МИД Эстонии Миксер заявил, что не считает разумным требовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации". По его словам, подобные инициативы не находят понимания у партнеров страны.

Комиссия по оценке ущерба от "советской оккупации" в Эстонии создана в 2016 году министром юстиции Урмасом Рейнсалу.

Руководство России не раз заявляло о том, что об "оккупации" стран Балтии со стороны СССР в 1940 году не может быть и речи.