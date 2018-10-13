Лига наций. Футболисты сборной Чехии обыграли словаков

Матчем в Братиславе стартовал очередной игровой день в континентальной футбольной Лиге наций. Встречались выступающие в группе "В1" сборные Словакии и Чехии. Гости, месяц назад проигравшие россиянам со счетом 1:5, оказались сильнее – 2:1.

Ранее обе команды из бывшей Чехословакии проиграли матчи Лиги наций сборной Украины: чехи со счетом 1:2, а словаки – 0:1. Так что борьба в отчетной встрече шла не только за 3 очка, но и за право продолжить борьбу за победу у группе.

Чехи оказались чуть лучше во всех компонентах. Они вышли вперед на 52-й минуте после точного удара Крменчика, но буквально через 1- минут Гамшик восстановил равновесие. Но этот гол только несколько отсрочил поражение хозяев: Шик принес победу чехам на 76-й минуте.