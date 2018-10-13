В США готовят серию докладов о "влиянии России"

О том, как Москва использует соцсети, чтобы влиять на США, готовится серия докладов.

Этим занимаются члены комитета по делам разведки в рамках расследования вопроса о том, был ли сговор между РФ и предвыборным штабом американского президента Дональда Трампа в 2016 году.

Следующий этап работы – определить, был ли сговор между сторонниками Трампа и РФ.

Республиканцы и демократы решили составить финальный доклад совместно, хотя не исключены различные трактовки имеющихся в докладе фактов.

При этом республиканцы делают предварительное заявление, что доказательств сговора нет, демократы от заявлений воздерживаются.

В любом случае расследование близко к финальной стадии, единственный независимый сенатор из комитета Ангус Кинг заявил, что надеется на завершение расследования до конца 2018 года, передает "Интерфакс".