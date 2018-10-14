На аукционе в США продана бутылка вина 1945 года за 558 тысяч долларов

Аукционный дом Sotheby's сообщил о продаже двух бутылок французского вина Romanée Conti урожая 1945 года за 558 тысяч и 496 тысяч долларов​​​. Особенность ситуации в том, что эта цена побила рекорд стоимости за одну бутылку вина любого размера, передает РИА Новости.

Спустя несколько минут аукционный дом сообщил, что с молотка ушел виски Macallan 1926 года. Всего за 843 200 долларов.