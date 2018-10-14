Полиция проверяет информацию о поездке Панина на авто по пешеходной зоне Саратова

Скандально известный актер Алексей Панин проехал по пешеходной зоне в Саратове на своем Geländewagen.

Видео нарушения появилось в Интернете — его выложил сам Панин. Правда, вскоре он удалил ролик, но другие пользователи успели скопировать видео.

Полиция начала проверку, передает телеканал "Россия 24".

Кстати, судя по голосам, которые слышны на записи, в машине в момент заезда находилась несовершеннолетняя дочь актера.