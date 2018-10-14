Число погибших в результате обрушения здания в Мексике увеличилось до восьми

В мексиканском штате Нуэво-Леон число погибших в результате частичного обрушения строящегося здания городе Монтеррей увеличилось до восьми человек. Такие данные сообщают силы гражданской обороны региона.

Как уточняется, спустя 40 часов и 25 минут с начала поисковых работ найдено тело человека, который остался под обломками после обрушения здания.

После извлечения тела погибшего Мигель Пералес, представитель руководства сил гражданской обороны региона, заявил о прекращении поисковых работ на месте происшествия. "Судя по имеющейся информации, в руинах больше нет других людей", — сказал Пералес.

Всего в результате ЧП пострадали 15 человек, передает ТАСС. О причинах происшествия до сих пор ничего не известно.