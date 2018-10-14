В Китае задержан виновник пожара в жилом доме, унесшего жизни пятерых человек

В Китае правоохранители города Шаньтоу (южная провинция Гуандун) задержали 54-летнего мужчину, устроившего пожар в жилом доме. Согласно последним данным, в результате ЧП пять человек погибли, еще девять пострадали.

Пожар вспыхнул в клубе для игры в китайские шашки в городском районе Цзиньпин, вечером 13 октября. Двери загоревшегося заведения, расположенного на первом этаже жилого дома, оказались заперты, передает ТАСС. Пожарным, прибывшим на место происшествия, удалось быстро справиться с огнем, но к тому времени уже пять человек погибли. Девять пострадавших доставили в больницу.

В настоящее время продолжается расследование случившегося. Правоохранители пока ничего не сообщают о причинах, которые побудили задержанного мужчину устроить пожар.