Правоохранительные органы заинтересовались видео со стрельбой на свадьбе в Адыгее

Адыгейские полицейские изучают видео, на котором запечатлен момент стрельбы в исполнении участников свадебного кортежа, сообщает ТАСС, со ссылкой на официального представителя МВД по республике Байзета Гомлешко.

Стражи порядка приступили к проверке и установлению обстоятельств инцидента, снятого очевидцами на камеру мобильного телефона.

На записи видно, как неустановленный гражданин ведет огонь, выставив оружие из окна легкового автомобиля. По предварительный информации, описываемые события происходили на праздновании свадьбы в поселке Яблоновский в Тахтамукайском районе Адыгеи.