Путин и Медведев поздравили Юдашкина с 55-летием

Модельер Валентин Юдашкин принимает поздравления с юбилеем – 14 октября ему исполнилось 55 лет.

Свои поздравления с днем рождения модельеру направил президент России Владимир Путин.

"Ваши талантливые работы дарят людям настоящий праздник, радость и красоту", — говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Глава государства назвал модельера ярким и увлеченным любимым делом человеком, добившимся успеха и признания. И пожелал ему здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также поздравил модельера с 55-летним юбилеем. В телеграмме, размещенной на сайте правительства в воскресенье, говорится о безупречном чувстве стиля и гармонии, присущими его работам. Отмечается и особенный авторский стиль Юдашкина.

Валентин Юдашкин родился в поселке Баковка Одинцовского района Подмосковья. Закончил с отличием Московский индустриальный техникум по специальностям: "История костюма" и "Макияж и декоративная косметика". Первая коллекция модельера, состоявшая из 150 платьев, была представлена в 1987 году. В 2008 году участвовал в разработке образцов парадной формы для военнослужащих ВС РФ. Президент Союза танцевального спорта России, главный редактор круглосуточного телеканала "Стиль и мода".