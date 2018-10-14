Снова в красном: сборная России определилась с формой на матч против Турции

Сборная России по футболу проведет свой поединок третьего тура Лиги наций против Турции в основном комплекте формы красного цвета. Вратарь российской национальной команды Гильерме будет играть в форме зеленого цвета.

Встреча между Россией и Турцией состоится 14-го октября на олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи. Собственный корреспондент Вестей.Ru сообщил о том, что в первый день продаж билетов на игру было реализовано порядка 30-ти тысяч билетов. Всего арена вмещает порядка 45-ти тысяч человек.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.