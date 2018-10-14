Футболист "Крыльев Советов" задержан за рулем с 0,480 промилле

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров попался сотрудникам дорожной автоинспекции в состоянии алкогольного опьянения, когда находился за рулем. Сообщается, что уровень алкоголя в его крови показал почти трехкратное превышение допустимой нормы.

Результаты анализов показали 0,480 промилле у 27-летнего Башкирова, сообщает "Комсомольская правда". При этом собеседником издания отмечается, что футболист вел себя достойно: в конфликт не лез, не сопротивлялся прохождению медицинского освидетельствование и признал свою неправоту.

В результате инцидента на него составлен административный протокол, после чего он был отпущен до суда.

Напомним, что Башкиров выступает за "Крылышки" с августа 2016 года. На его счету 61 матч в российских первенствах и один гол.