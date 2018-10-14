На лидера "Полка Победы" напали в Запорожье

В украинском Запорожье совершено нападение на руководителя организации "Полк Победы" Андрея Иванова. Неизвестные устроили потасовку с его соратниками, а затем облили Иванова "зеленкой", сообщает местное издание Zanoza.

Организация "Полк Победы" проводит на Украине акции, подобные "Бессмертному полку" в России.

В воскресенье, 14 октября, Иванов сообщил, что на Аллее Славы в Запорожье состоится митинг в честь 75-й годовщины освобождения города от фашистско-немецких захватчиков. Примерно за час до начала акции неизвестные напали на Иванова и его соратников в местном кафе.

Анонсированный митинг в итоге состоялся и прошел без инцидентов.