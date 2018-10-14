Панин прокомментировал заезд на "Гелике" по пешеходной улице

Алексей Панин озвучил свою точку зрения по инциденту с его участием – напомним, в сети появился ролик, где видно, как Панин на автомобиле Mercedes Gelandewagen едет по проспекту Кирова – главной пешеходной улице Саратова.

"Во-первых, не я ехал, а меня везли. Во-вторых, мы снимаем кино. А в-третьих, большинство жителей Саратова прекрасно знают о том, что по этой улице люди ездят. И они подъезжают туда к своим домам, к своим подъездам", — поведал Панин в видео, которое он записал для своего Instagram.

Видео, которое было опубликовано, а после – запоздало удалено самим актером, заинтересовало сотрудников правоохранительных органов.

В региональном управлении ГИБДД РФ уже заявили о том, что проведут проверку по факту произошедшего.