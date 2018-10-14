Гончаренко в перчатках химзащиты побоялся жать руку Скабеевой

Украинские телеканалы распирает гордость за якобы победу депутатов Верховной Рады над русской журналистской на площадке ПАСЕ. И действительно, в Страсбурге было все: вопли, кривляние, нацистский клич "Слава Украине!" и даже зиги. А получилось, что в самозабвенной битве с Ольгой Скабеевой высекли сами себя. И вот, как это было.

"Мы видим большое театрализованное представление. Глава украинской делегации господин Арьев, украинские представители устраивают маловменяемое представление в ПАСЕ. Это украинские депутаты. Друзья, обратите, пожалуйста, как они себя ведут! Это лицо современной Украины, ее власти. Представитель Дмитрия Яроша прекрасно поет. Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады, ради российского телевидения исполняет гимн Украины. А вот и Ирина Геращенко, представитель Порошенко в Верховной Раде. Смотрите на эти чудесные лица. "Слава Украине! Героям слава!" - кричат они. Важно сказать, что это нацистское приветствие. Именно сегодня оно стало официальным на Украине. Вот такая вот современная Украина", — отметила Ольга Скабеева.

Для подобных перформансов украинские депутаты даже носят с собой заранее заготовленный реквизит.

"Это перчатки химзащиты. Нам всем они понадобятся. Если придется жать руку представителю России или прикасаться к дверной ручке, иначе это может быть опасно для жизни", — заявил депутат Рады Гончаренко.

- Господин Гончаренко, попрошу вас не устраивать здесь театральное шоу. Чтобы выразить свое мнение, реквизиты не нужны, — подчеркнула Ольга Скабеева.

- Кто тут меня вспоминал?

- Здравствуйте, мы, телеканал "Россия 1".

- Я боюсь к вам подойти без химических перчаток. К сожалению, чтобы общаться с российскими представителями, нужно быть в костюме химзащиты, потому что вы убиваете людей.

- Где ваш костюм химической защиты?

- Вот перчатки, я начинаю с них, потому что пока еще вас здесь мало. А когда вас станет здесь больше…

- Нас много, но мы вас окружаем. Перчатки надевайте.

- Да, я знаю.

- Хорошо, давайте пожмем вашу руку. Вы в перчатках?

- Я поберегусь.

Печально все это. Ведь наши соседи даже не осознают, сколь неуместно и вульгарно выглядит их балаганный парламентаризм.