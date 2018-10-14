В британской армии - массовые проблемы с лишним весом

Около 50 тысяч британских военнослужащих страдают от ожирения или, как минимум, лишнего веса. Такие данные удалось получить от Минобороны Соединенного Королевства британской газете Mail on Sunday, подав запрос в соответствии с нормами о свободном доступе к информации.

По данным Минобороны на июль 2018 года, ожирение диагностировано у 8662 служащих британских Сухопутных войск, 4666 служащих Военно-морских сил и 4274 служащих Военно-воздушных сил. Это рекордные показатели за всю историю подобной статистики, отмечает издание. Всего же избыточный вес выявлен более чем у 30 тысяч британских военнослужащих. Всего же в вооруженных силах Соединенного Королевства служат примерно 190 тысяч человек.

Согласно статистике британского оборонного ведомства, у 398 военных диагностирован диабет II типа, 160 военным медики прописали средства для похудения, а 16 военнослужащим была проведена липосакция.

Лишний вес может стоить британским военным жизни в условиях реальных боевых действий, напоминают эксперты. При этом, по словам представителя британского Минобороны, кадровые военные обязаны сдавать нормативы по физической подготовке, а провалившим их сдачу назначаются программы диеты и фитнеса.

При этом нынешние показатели демонстрируют скорее положительную динамику: в мае 2011 года сообщалось, что более половины британских солдат — 57 процентов — имеют лишний вес либо страдают от ожирения.