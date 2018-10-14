Тема:
Церковный раскол на Украине 1 час назад
Украинцы готовы защищать свою Церковь и святыни
Русская Православная Церковь, как и другие поместные православные Церкви, вынуждены реагировать на столь дерзкое беззаконие со стороны Константинополя. 15 октября в Минске собирается Священный Синод Русской Православной Церкви, где и будет дана официальная оценка всему происходящему.
Заявление Константинополя для украинского православия ничего не меняет. Раскольник Михаил Денисенко по-прежнему никакой не Патриарх, и он по-прежнему отлучен от Церкви.
"Константинопольский Патриархат не имел никаких канонических оснований снимать ту анафему, которую он не накладывал", — заявил Климент, архиепископ Нежинский и Прилукский, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.
Филарет — это прошлое монашеское имя Михаила Денисенко. Да, он был и епископом и даже Предстоятелем Украинской Православной Церкви. В 1990-м надеялся стать Патриархом Московским, но поместный Собор избрал Святейшим Алексия Второго. Вернувшись на Украину, Филарет стал подстрекать батюшек и прихожан к отделению Киевской кафедры от Русской Церкви, и за попытки раскола в 1992 году его лишили сана. После этого он покаялся на Евангелии, что смуту прекратит и даже добровольно уйдет на покой, но в 1997 году объявил себя Патриархом Киевским. За клятвопреступление Архиерейский Собор Русской Церкви отлучил раскольника. И то решение Константинопольский Патриарх Варфоломей поддержал. Теперь, 21 год спустя, передумал.
"Это грубейшее нарушение канонических, богословских доктрин. Таким поступком так называемая Константинопольская церковь, если можно так ее назвать, делает все то, чтобы народ смотрел на них как на предателей", — считает Павел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Решение Собора Русской Церкви об отлучении Денисенко поддержали все православные общины. То есть лжепатриарх Филарет для всех Церквей мира, кроме Константинопольской, по-прежнему обычный некрещеный мирянин.
Студенты Минской семинарии теперь изучают каноническое право на свежайших прецедентах. Чтобы одна поместная Церковь отменяла решения другой поместной Церкви, — такого не было никогда. Жировичский монастырь, где учатся будущие священники, бывал захвачен и униатами, и католиками, но ведь то были именно захваты, которые, как и сейчас на Украине, пытались оправдать благой целью всехристианского единства. Чтобы преодолеть униатский раскол и в итоге вернуться в лоно Православной Церкви, Жировичскому монастырю понадобилось 200 с лишним лет.
Евангелие из Почаева и "Апостол" из Львова. Одна из книг напечатана почти за ст лет до воссоединения Киева и Москвы, но Церковь была единой. Вселенский Патриарх Дионисий IV в 1686 году подтвердит единство Русской Церкви грамотой на имя царевны Софьи, но его нынешний наследник Варфоломей откажется и от этого документа – все в угоду Порошенко и Денисенко.
"На меня была наложена анафема, и для того чтобы признать епископат, который был рукоположен мной после наложения этой анафемы действующим, надо было сделать недействительной ту политическую анафему, которую на меня наложили", — заявил Филарет.
За 20 с лишним лет лжепатриарх рукоположил больше тысячи лжесвященников. С помощью украинских политиков и откровенных бандитов раскольники даже обрели определенное влияние. Но истинно верующие украинцы раскол не принимают.
Как теперь относиться к Константинопольскому Патриархату, вопрос сложный. И как вообще можно верить структуре, которая вот так запросто может поменять мнение и отказаться от своих же прежних решений?!
"Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской. Враг человеческого ополчился на Церковь Православную, которая проходит через тяжелейшие испытания. Но мы верим, что врата ада одолеют Церковь. Мы верим, что никакие светские силы, ставящие перед собой целью уничтожение Церкви, не будут успешными", — заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Глава РПЦ — в Белоруссии. Вместе с верующими этой страны он молится о мире и согласии на Украине. 15 октября в Минске впервые будет заседать Священный Синод Русской Православной Церкви. Это должна была быть торжественная встреча архиереев в честь 1030-летия крещения Руси. Но теперь главный вопрос повестки: как реагировать на поведение Константинополя?
Русская Церковь уже приостановила отношения со Стамбулом — это была реакция на самовольное назначение Варфоломеем своих экзархов на Украине. Попытка снять анафему с раскольников также не останется без ответа.
"В первую очередь это, конечно, будет ответ и сигнал всему мировому православию о позиции Русской Православной Церкви, основанной на правде Божией и на приверженности исторической истине", — подчеркнул Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси.
На стороне Московской Патриархии все поместные церкви. Заигрывания Константинополя с украинскими раскольниками не одобряет ни одна православная община.
"Согласно канонам Православной Церкви, те лица, которые вступают в общение с отлученным от Церкви человеком, тем самым сами себя отлучают от Церкви. И это очень серьезное и очень грубое каноническое нарушение. Константинопольский Патриарх, признав раскольника Филарета Денисенко каноническим епископом, встал на сторону раскола", — отметил Иларион, митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
Судя по заявлениям из Стамбула, раскольники от своих планов не отказываются. Верующие на Украине дают понять, что будут защищать свою Церковь и свои святыни.
Ранее по теме
-
Донбасс не поддерживает Филарета1 час назад
-
Вселенский раскольник Варфоломей бегает от журналистов3 часа назад
-
Порошенко рассказал об "аннексии XVII века" и пошел на митинг вместо литургии8 часов назад
-
Патриарх Кирилл призвал православных "преодолеть кризисные явления"1 сутки назад
-
Украинцам платят за участие в молебне за автокефалию1 сутки назад
-
В РПЦ прогнозируют рост авторитета Патриарха Кирилла1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Мамаев и Кокорин рассказали о первых днях в СИЗО
- Муж-депутат перекрывшей МКАД певицы станцевал с ней на камеру
- Скандал с "макарошками" экс-министра докатился до Минтруда
- Украинских военных поздравили роликом с ополченцами Донбасса
- Самолет влетел в толпу при посадке в Германии
Самое читаемое
-
Жену Мамаева шантажируют интимным видео
- Стал известен доход чиновницы, уволенной за слова о "макарошках"
- Учительница пыталась совратить ученика откровенным селфи
- Жена депутата перекрыла МКАД ради танцев. Видео
- Модель убили выстрелом в шею
Авто.Вести.Ru
-
УАЗ "Патриот" получит китайскую 6-ступенчатую МКП
- В России определили машины, которые меньше дешевеют
- Как вернуть права? Появилось новое условие.
- Утилизационный сбор может вырасти на треть
- "Механика" в России вдвое популярнее автомата
Экономика
-
Канада введет импортные квоты и пошлины на сталь
- Россия прекращает поставки Белоруссии светлых и темных нефтепродуктов
- Ирак ставит преграды турецкому экспорту
- Топ-10 крупнейших стартапов в мире
- Трамп: Саудовская Аравия покупает у США много оружия, мертвый журналист не повод для санкций
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 продуктов для здоровья сердца, которые вас удивят
- Говорят ученые: строгие диеты не только бесполезны, но еще и очень опасны
- Бычий пенис, тухлая акула и сыр с личинками: кто и зачем открыл Музей отвратительной еды
- Когда пить кофе, чтобы нормально засыпать
- Почему зевание заразно и зачем мы вообще зеваем?
Вести в 20.00
-
Детонатор украинской автокефалии
- Мамаев и Кокорин осваиваются в "Бутырке"
- Журналиста пытали перед смертью
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Вне игры: с кем проведут ближайшие два месяца Кокорин и Мамаев
- БКЛ: Собянин рассказал о новой аббревиатуре
- Подмосковье приводит в порядок дороги
- Наперсточники XXI века переселились в Интернет
- Гастрономический фестиваль в Москве удивляет иностранцев
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Две матери, но нет отца: стволовые клетки и редактирование генов помогли родиться необычным грызунам
- Ящерицы тоже видят сны
- Новый материал очищает воздух и использует углерод для саморемонта
- Робот-гуманоид Atlas освоил уличную акробатику
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"