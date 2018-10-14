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Церковный раскол на Украине 59 минут назад
Донбасс не поддерживает Филарета
Донбасс за происходящим вокруг Церкви на Украине внимательно следит и сопереживает — один же народ, православный, братский. Впрочем, Петр Порошенко так не считает. Он приказал военным палить по Донецкой и Луганской республикам из всего оружия, которое только есть в наличии. Разумеется, под видом самообороны.
Линия фронта совсем недалеко — Никитовка граничит с Зайцево, на окраине которого уже находятся позиции ВСУ. Настоятель архимандрит Паисий надеется, что службы начнутся в следующем году. Но это здесь. А за прихожан по ту сторону линии фронта в новых условиях стоит опасаться. "Молодчики избивали священников, прихожан, проливалась кровь. Уходить отсюда придется в лес, молиться где-то еще", — вздыхает батюшка.
Кафедральный Богоявленский собор Горловской епархии — воплощение монументальности и благолепия. В здании Епархиального управления беседуем с митрополитом Митрофаном. Титул его звучит как Горловский и Славянский — война разделила епархию, и большая часть приходов оказалась на территории, контролируемой ВСУ. Чего ждать и пастве и пастырям после стамбульских решений?
"Мы, к сожалению, в этой ситуации оказались заложниками политической игры. А Церковь — инструментом в руках тех людей, которые хотят ее использовать. Вопросы автономности, автокефалии сейчас обсуждают люди, которые не знают, как в Церковь двери открываются, с какой стороны", — отметил митрополит Митрофан.
Единственный в Донецке приход филаретовцев, то есть последователей так называемого Киевского Патриарха Филарета. Называется все это Кафедральный собор, несмотря на то что церковь очень маленькая и находится на самой окраине города. С 2014 года закрыта. Окна заколочены досками ящиков из-под снарядов — здание консервировали в спешке. Сквозь стекла видны фрески и подсвечники внутри.
"У нас не был популярным и раньше филаретовский раскол. У нас было всего несколько приходов. Они всегда были связаны там с нарушением канонической дисциплины. Поэтому я пока не могу предсказывать ситуацию, что кто-то приходит забирать храм в нашей епархии", — сказал митрополит Митрофан.
Пеший переход из Луганской республики в украинскую часть области возле станицы Луганская. Обе стороны, которые соединяет разрушенный мост, считают взаимнонеподконтрольную Луганщину временно оккупированной. 5 октября должна была состояться очередная попытка отвода войск, причем дату назвал украинский представитель на переговорах Леонид Кучма. Но выпущенная со стороны Луганска белая ракета — свидетельство готовности начать сложный и синхронный процесс — безответно так и погасла в воздухе.
Провокации вдоль линии фронта — ежедневные. Село Долгое Славяносербского района находится на самой линии разграничения фактически сначала конфликта, то есть с 2014 года. Линия фронта и сейчас проходит по реке буквально в нескольких метрах, и за это время люди, которые живут здесь, привыкли, кажется, ко всему.
И счастье совсем не за горами. С огорода, где поспевает капуста, видны трубы ТЭЦ поселка с таким названием, уже украинского. Из-за реки и прилетают смертоносные сюрпризы. И этот огород, как и все остальные, — под пристальным наблюдением той стороны. Только по одному Славяносербскому району ЛНР линия разграничения имеет длину 94 километра. В прифронтовой полосе проживают десятки тысяч человек.
Алчевский металлургический комбинат — индустриальный гигант в масштабах не только республики, но и всего промышленного макрорегиона. Запущенный после вынужденного перерыва конвейер теперь работает, как и положено по технологии, безостановочно.
И, конечно, угольная отрасль. Традиционно одна из самых важных на Донбассе. Спускаемся в шахту имени Вахрушева. Губина больше 1000 метров. Для того, кто в шахте впервые, — эмоции традиционно зашкаливающие.
"Это очень тяжелый труд, и шахтеры — это настоящие люди, с ним можно идти в разведку", — говорит Леонид Пасечник, врио главы ЛНР.
Вместе с архимандритом Паисием едем в его нынешний временный храм, где пока идут службы. К линии фронта он еще ближе, чем тот, что сейчас строится, несмотря на войну. Вечерняя молитва Богородице в канун праздника Покрова вечерняя лишь условно — из-за прифронтовых реалий служится она в середине дня.
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