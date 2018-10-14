Врио главы Башкирии Хабиров с коллег спрашивает строго

Еще три губернатора — Забайкалья, Башкирии и Курской области — ушли в отставку по собственному желанию. Всенародно избранные главы в этих регионах появятся только в сентябре следующего года по результатам выборов. Пока же там будут руководить временно исполняющие обязанности, назначенные президентом.

Итак, свой пост покинула глава Забайкальского края Наталья Жданова. Она руководила регионом всего два года, а свой уход в обращении к жителям Забайкалья объяснила "внутренними мотивами и объективными обстоятельствами". Президент еще не назначил временно исполняющего обязанности главы края, поэтому этот пост пока по регламенту занимает первый заместитель Ждановой Александр Кулаков.

Также в отставку ушел глава Курской области Александр Михайлов — один из российских губернаторов-долгожителей :18 лет на посту. Михайлов решил, что "развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя". Им стал 46-летний Роман Старовойт, которого Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности главы региона и сообщил ему об этом во время личной встречи в Кремле. Позже полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил Романа Старовойта руководству и общественности Курской области. До своего назначения в регион Старовойт работал заместителем министра транспорта России.

Сменился и руководитель в Башкирии. Рустэм Хамитов, руководивший республикой с 2010 года, написал президенту прошение о досрочной отставке. Путин отставку Хамитова принял и назначил на его место Радия Хабирова. Президент уже принял Хабирова в Кремле. Позже новый глава региона прибыл на новое место работы, в Башкирию.

В свой новый рабочий кабинет на 6-м этаже Дома республики назначенный глава Башкирии Радий Хабиров смог зайти только поздним вечером. Весь день после прилета в Уфу был расписан буквально по минутам. Субботним утром в Госсобрании региона прошло официальное представление нового руководителя. В зале — вся республиканская элита, свободных мест нет.

Само представление прошло без особых церемоний и продлилось не более получаса. И сразу после — рабочая встреча с главами всех 54 районов и городов республики. Главные вопросы на очередном совещании: готовность к предстоящему отопительному сезону и состояние дорожной инфраструктуры. С коллег Хабиров спрашивает строго.

"Не сказать что я остался доволен докладом. Так некоторым главам муниципалитетов и сказал, что если будут, например, дети ждать школьного автобуса, то разговор будет серьезный, нельзя чтобы простые люди страдали", — заявил Хабиров.

Назначение на высшую республиканскую должность именно Радия Хабирова для Башкирии неожиданностью не стало. Он — уроженец Ишимбайского района — родины башкирской нефти. Родители — сельские учителя. После армии Радий работал на заводе. Затем — учеба в Башкирском университете, где Хабиров блестяще заканчивает юридический факультет. Далее — годы работы в качестве преподавателя в родном вузе, а после молодой и перспективный доцент возглавит Института права. Бывшие коллеги и студенты Хабирова до сих вспоминают как талантливого педагога. Именно по его инициативе в вузе открыли кафедру международного права.

Свои успехи в учебе и преподавательской деятельности Радий Хабиров успешно совмещал и с занятиями спортом. С 15 лет занимается классической борьбой, кандидат в мастера спорта. Первый тренер нынешнего руководителя Башкортостана Александр Григорьев вспоминает, что уже в детстве он удивлял своим упорством.

Волевой спортивный характер, большой административный опыт — Хабиров долгое время работал в Москве в Управлении внутренней политикой и возглавлял подмосковный Красногорск – безусловно, помогут новому главе республики руководить и таким крупным регионом, как Башкирия. К тому же большая часть его жизни связана именно с родной республикой.

Временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Радия Хабирова назначили 11 октября — в День республики. Этот факт, было отмечено во время официального представления, ко многому обязывает. Сам новый руководитель региона подчеркнул: работы будет много, и он готов всю свою энергию, опыт и знания направить на улучшение жизни людей. Выборы нового главы Башкортостана пройдут 8 сентября следующего года, в Единый день голосования.