Врио главы Башкирии Хабиров с коллег спрашивает строго
Еще три губернатора — Забайкалья, Башкирии и Курской области — ушли в отставку по собственному желанию. Всенародно избранные главы в этих регионах появятся только в сентябре следующего года по результатам выборов. Пока же там будут руководить временно исполняющие обязанности, назначенные президентом.
Итак, свой пост покинула глава Забайкальского края Наталья Жданова. Она руководила регионом всего два года, а свой уход в обращении к жителям Забайкалья объяснила "внутренними мотивами и объективными обстоятельствами". Президент еще не назначил временно исполняющего обязанности главы края, поэтому этот пост пока по регламенту занимает первый заместитель Ждановой Александр Кулаков.
Также в отставку ушел глава Курской области Александр Михайлов — один из российских губернаторов-долгожителей :18 лет на посту. Михайлов решил, что "развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя". Им стал 46-летний Роман Старовойт, которого Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности главы региона и сообщил ему об этом во время личной встречи в Кремле. Позже полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил Романа Старовойта руководству и общественности Курской области. До своего назначения в регион Старовойт работал заместителем министра транспорта России.
Сменился и руководитель в Башкирии. Рустэм Хамитов, руководивший республикой с 2010 года, написал президенту прошение о досрочной отставке. Путин отставку Хамитова принял и назначил на его место Радия Хабирова. Президент уже принял Хабирова в Кремле. Позже новый глава региона прибыл на новое место работы, в Башкирию.
В свой новый рабочий кабинет на 6-м этаже Дома республики назначенный глава Башкирии Радий Хабиров смог зайти только поздним вечером. Весь день после прилета в Уфу был расписан буквально по минутам. Субботним утром в Госсобрании региона прошло официальное представление нового руководителя. В зале — вся республиканская элита, свободных мест нет.
Само представление прошло без особых церемоний и продлилось не более получаса. И сразу после — рабочая встреча с главами всех 54 районов и городов республики. Главные вопросы на очередном совещании: готовность к предстоящему отопительному сезону и состояние дорожной инфраструктуры. С коллег Хабиров спрашивает строго.
"Не сказать что я остался доволен докладом. Так некоторым главам муниципалитетов и сказал, что если будут, например, дети ждать школьного автобуса, то разговор будет серьезный, нельзя чтобы простые люди страдали", — заявил Хабиров.
Назначение на высшую республиканскую должность именно Радия Хабирова для Башкирии неожиданностью не стало. Он — уроженец Ишимбайского района — родины башкирской нефти. Родители — сельские учителя. После армии Радий работал на заводе. Затем — учеба в Башкирском университете, где Хабиров блестяще заканчивает юридический факультет. Далее — годы работы в качестве преподавателя в родном вузе, а после молодой и перспективный доцент возглавит Института права. Бывшие коллеги и студенты Хабирова до сих вспоминают как талантливого педагога. Именно по его инициативе в вузе открыли кафедру международного права.
Свои успехи в учебе и преподавательской деятельности Радий Хабиров успешно совмещал и с занятиями спортом. С 15 лет занимается классической борьбой, кандидат в мастера спорта. Первый тренер нынешнего руководителя Башкортостана Александр Григорьев вспоминает, что уже в детстве он удивлял своим упорством.
Волевой спортивный характер, большой административный опыт — Хабиров долгое время работал в Москве в Управлении внутренней политикой и возглавлял подмосковный Красногорск – безусловно, помогут новому главе республики руководить и таким крупным регионом, как Башкирия. К тому же большая часть его жизни связана именно с родной республикой.
Временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Радия Хабирова назначили 11 октября — в День республики. Этот факт, было отмечено во время официального представления, ко многому обязывает. Сам новый руководитель региона подчеркнул: работы будет много, и он готов всю свою энергию, опыт и знания направить на улучшение жизни людей. Выборы нового главы Башкортостана пройдут 8 сентября следующего года, в Единый день голосования.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Мамаев и Кокорин рассказали о первых днях в СИЗО
- Муж-депутат перекрывшей МКАД певицы станцевал с ней на камеру
- Скандал с "макарошками" экс-министра докатился до Минтруда
- Украинских военных поздравили роликом с ополченцами Донбасса
- Самолет влетел в толпу при посадке в Германии
Самое читаемое
-
Жену Мамаева шантажируют интимным видео
- Стал известен доход чиновницы, уволенной за слова о "макарошках"
- Учительница пыталась совратить ученика откровенным селфи
- Жена депутата перекрыла МКАД ради танцев. Видео
- Модель убили выстрелом в шею
Авто.Вести.Ru
-
УАЗ "Патриот" получит китайскую 6-ступенчатую МКП
- В России определили машины, которые меньше дешевеют
- Как вернуть права? Появилось новое условие.
- Утилизационный сбор может вырасти на треть
- "Механика" в России вдвое популярнее автомата
Экономика
-
Канада введет импортные квоты и пошлины на сталь
- Россия прекращает поставки Белоруссии светлых и темных нефтепродуктов
- Ирак ставит преграды турецкому экспорту
- Топ-10 крупнейших стартапов в мире
- Трамп: Саудовская Аравия покупает у США много оружия, мертвый журналист не повод для санкций
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 продуктов для здоровья сердца, которые вас удивят
- Говорят ученые: строгие диеты не только бесполезны, но еще и очень опасны
- Бычий пенис, тухлая акула и сыр с личинками: кто и зачем открыл Музей отвратительной еды
- Когда пить кофе, чтобы нормально засыпать
- Почему зевание заразно и зачем мы вообще зеваем?
Вести в 20.00
-
Детонатор украинской автокефалии
- Мамаев и Кокорин осваиваются в "Бутырке"
- Журналиста пытали перед смертью
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Вне игры: с кем проведут ближайшие два месяца Кокорин и Мамаев
- БКЛ: Собянин рассказал о новой аббревиатуре
- Подмосковье приводит в порядок дороги
- Наперсточники XXI века переселились в Интернет
- Гастрономический фестиваль в Москве удивляет иностранцев
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Две матери, но нет отца: стволовые клетки и редактирование генов помогли родиться необычным грызунам
- Ящерицы тоже видят сны
- Новый материал очищает воздух и использует углерод для саморемонта
- Робот-гуманоид Atlas освоил уличную акробатику
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"