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Обмен санкциями 53 минуты назад
Китай призвал США не лезть в его дела и быть мягче с КНДР
Китай считает, что США вмешиваются во внутренние дела КНР. Заявления об обратном не имеют под собой основания, заявил посол Китая в США Цуй Тянькай.
Напротив, это американские корабли подходят к китайскому побережью. Америка поставляет оружие Тайваню – это запчасти для американских истребителей F-16, транспортных самолетов C-130, истребителей F-5, а также истребителей тайваньского производства IDF. Также Тайвань получит оборудование на 330 миллионов долларов.
Кроме того, во внешней политике Китай реализует принцип невмешательства во внутренние дела других государств, передает ТАСС.
По словам дипломата, США необходимо вести более дружественную политику в отношении северокорейского лидера Ким Чен Ына, если они надеются на то, что КНДР откажется от ядерного оружия.
При этом Китай будет последовательно выполнять санкции ООН против КНДР, но стараясь придерживаться политики денуклеаризации, передает РИА Новости.
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